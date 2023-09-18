طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي في افتتاح الدوري المصري

المصدر: رويترز

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فاز طلائع الجيش 2-صفر على ضيفه البنك الأهلي في افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وبعد شوط أول متواضع، انتزع طلائع الجيش التقدم بضربة رأس من البديل يسري وحيد بعد تمريرة من أحمد متعب في الدقيقة 63.

وحسم عبد الرحمن أسامة فوز صاحب الأرض قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره بمواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء.

فيما يلعب بيراميدز ضد الزمالك في ختام الجولة الأولى يوم الخميس.



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