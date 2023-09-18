السعودية: انطلاق بطولة كرة القدم الدولية الودية للسيدات اليوم

المصدر: د ب أ

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تنطلق اليوم الاثنين، البطولة الدولية الودية للسيدات لكرة القدم في محافظة الطائف (غرب) المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتستمر حتى الـ 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات.

وُزعت المنتخبات على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وباكستان وماليزيا، فيما ضمت الثانية منتخبات لبنان ولاوس وبوتان.

وأكد مدربو المنتخبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأحد، بحسب الصحف السعودية أهمية البطولة التي تساعد على تطوير كرة القدم النسائية، وتخلق التنافس بين اللاعبات، مقدمين شكرهم للاتحاد السعودي لتنظيم واستضافة مثل هذه البطولات التي تعد الأولى من نوعها للمنتخبات العربية والآسيوية.

وتأتي استضافة المملكة للبطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي، وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية.

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