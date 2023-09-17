دياز لاعب أوروجواي الصاعد يصل الدوحة للانضمام للغرافة

المصدر: رويترز

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أعلن الغرافة المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم وصول لاعب وسط منتخب أوروجواي الصاعد فابريسيو دياز (20 عاما) إلى الدوحة اليوم السبت تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.

وكان دياز قائد منتخب أوروجواي الفائز بكأس العالم تحت 20 عاما في الأرجنتين هذا العام واختير في التشكيلة الأولية لمنتخب بلاده في كأس العالم بقطر 2022.

وقضى كل مسيرته مع ليفربول مونتفيديو وصعد للفريق الأول في سن 17 وفاز معه بكأس السوبر في أوروجواي.

وتكهنت وسائل إعلام باهتمام برشلونة بضم دياز قبل أن يتوصل الغرافة لاتفاق مع اللاعب الموهوب مقابل نحو ستة ملايين دولار.

وجذب الدوري القطري هذا الموسم نجوما عالميين إذ نجح العربي في ضم ماركو فيراتي لاعب وسط إيطاليا وباريس سان جيرمان، كما تعاقد الدحيل مع فيليب كوتينيو لاعب البرازيل وبرشلونة السابق على سبيل الإعارة.

ويحتل الغرافة، الذي توج بالدوري لآخر مرة في 2010، المركز الثاني بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف الريان المتصدر.

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