هدف رونالدو الرائع يزين فوز النصر بثلاثية على الرائد

المصدر: رويترز

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا في فوز النصر 3-1 على عشرة لاعبين من الرائد ليواصل الفريق انتصاراته المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل النصر هدفين رائعين أيضا بواسطة ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، ليحقق فوزه الرابع على التوالي ويصبح رصيده 12 نقطة من ست مباريات في المركز الخامس، وبفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر.

وسجل المغربي محمد فوزير هدف الرائد من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، وتجمد رصيد فريقه عند أربع نقاط في المركز 15.

وأبلغ جوليو تافاريس مهاجم الرائد محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إسي.سي) عبر مترجم "نحن محبطون من النتيجة. أتيحت لنا عدة فرص في الشوط وإذا سجلنا كانت ستصبح المباراة لصالحنا".

وكان رونالدو صاحب أولى المحاولات في اللقاء بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن بعد ربع ساعة من اللعب. ورد الرائد عن طريق يحيى سنبل لكن القائم الأيمن تصدى لتسديدته في الدقيقة 32.

ومنح ماني التقدم بهدف للنصر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من تسديدة قوية من الجانب الأيمن.

وازدادت الأمور سوءا للرائد بعد دقيقة واحدة حيث تلقى بندر وحيشي بطاقة حمراء بسبب خطأ ضد ماني على حافة منطقة الجزاء.

وعزز تاليسكا النتيجة بعد أربع دقائق من الاستراحة بتسديدة رائعة من مدى بعيد في الزاوية العليا للحارس أندريه موريرا لتصبح النتيجة 2-صفر.

وأهدر أمير سعيود فرصة تقليص الفارق بعدما تلقى تمريرة طويلة وسددها من فوق حارس النصر نواف العقيدي المتقدم عن مرماه لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 54.

وكاد ماني أن يسجل هدفه الثاني لكنه أخطأ في التعامل مع تمريرة عرضية من سلطان الغنام من الجانب الأيمن.

ونفذ رونالدو ركلة حرة مباشرة من عند منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 64.

وسجل رونالدو هدفا قبل 12 دقيقة من النهاية بعدما راوغ أحد منافسيه بطريقة مميزة، وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى داخل الشباك.

ورفع القائد رونالدو رصيده إلى سبعة أهداف على رأس قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، وبفارق هدف واحد عن سالم الدوسري لاعب الهلال.

وقلص فوزير الفارق من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة المدافع عبد الإله العمري لمهاجم الرائد كريم البركاوي.

وظن رونالدو أنه أضاف الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع لكنه لم يُحتسب بسبب التسلل.

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