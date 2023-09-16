نيمار سعيد باحتفالية الجماهير في ظهوره الأول مع الهلال

المصدر: رويترز

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أبدى النجم البرازيلي نيمار سعادته بالمساهمة في الفوز الكبير 6-1 على الرياض في ظهوره الأول مع فريقه الجديد الهلال في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وانضم لاعب برشلونة السابق إلى الهلال الشهر الماضي قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسمين وسط تكهنات بأن قيمة الصفقة تبلغ 160 مليون يورو، لكن إصابة بسيطة أرجأت ظهوره الأول مع الهلال حتى مساء الأمس.

وشهد اللقاء احتفالية خاصة باللاعب الذي شارك لأول مرة بشكل رسمي مع الهلال وذلك كبديل في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وجاءت مشاركته الأولى مع الفريق بعدما تجاوز الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ بعدما سجل هدفين رغم إهدار ركلة جزاء في الفوز الكبير 5-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم رفع بهما رصيده إلى 79 هدفا دوليا.

ولم تفوت جماهير الهلال الفرصة إذ رفعت خلال الفوز على الرياض لافتة عليها صورة اللاعب ومكتوب عليها بالإنجليزية "كبير هدافي البرازيل على مر العصور".

وكتب نيمار عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "سعيد جدا بتحقيق الفوز في ظهوري الأول... شكرا للجماهير على التكريم".

ونشر اللاعب البالغ عمره 31 عاما صورة للافتة التي رفعتها الجماهير.

وبعد نحو 20 دقيقة من نزوله بدلا من ميشايل_ديلغادو، لعب نيمار تمريرة حولها مواطنه مالكوم إلى داخل الشباك.

وقال نيمار في مقطع فيديو نشره الهلال عبر منصة (إكس) "سعيد جدا بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة. وسعيد خاصة بالفوز الأول. نحن معا، أراكم في المرة المقبلة". ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة متقدما بنقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الثاني.

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