بمشاركة نيمار.. الهلال يسحق الرياض بسداسية ويعتلي الصدارة

المصدر: د ب أ

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اعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) عقب فوزه على ضيفه الرياض 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وياسر الشهراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، تألق سالم الدوسري وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للهلال في الدقائق 68 و87 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل مالكو دي أوليفيرا في الدقيقة 83.

في المقابل سجل الرياض هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق علي أحمد الزقعان.

وشهدت هذه المباراة مشاركة البرازيلي نيمار في الدقيقة 63 لأول مرة مع الهلال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل توقف رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز السادس عشر، متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.



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