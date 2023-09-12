تونس تهزم مصر بثلاثية ودياً

المصدر: رويترز

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فاز منتخب تونس لكرة القدم على مضيفه منتخب مصر 3-1 اليوم الثلاثاء في مباراة ودية دولية ضمن استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج مطلع العام المقبل.

والخسارة هي الأولى لمنتخب مصر منذ أن تولى البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريب الفريق حيث سبق له خوض ثماني مباريات ما بين ودية ورسمية لم يتلقى فيها أي هزيمة وفاز بها جميعا.

تقدم منتخب تونس بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من المباراة التي اقيمت على استاد الدفاع الجوي على مشارف القاهرة عن طريق عيسى العيدوني الذي استفاد من هجمه منظمة بدأها وجدي كشريدة بإرسال عرضية شتتها علي جبر لتصل الكرة إلى محمد علي بن رمضان الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى العيدوني الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر.

وضاعف منتخب تونس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة احرزه حمدي فتحي لاعب وسط مصر بالخطأ في مرماه بعد هجمة بدأها إلياس عاشور بتمريرة إلى كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر الأخير كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء ليحاول جبر مدافع مصر ابعاد الكرة لكنها ارتطمت بزميله فتحي وسكنت الشباك.

وتمكن عمر كمال عبد الواحد من تقليص الفارق بتسجيل هدف مصر الأول في الدقيقة 35 مستغلا ركنية مررها أحمد سيد (زيزو) إلى جبر لكن الدفاع التونسي شتتها لتصل الكرة إلى عمر كمال، والذي أطلق تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أيمن دحمان حارس تونس.

واحرز حمزة رفيعة الهدف الثالث لتونس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

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