رسمياً.. الأهلي المصري يتعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي بطل مصر وأفريقيا لكرة القدم تعاقده مع أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق في انتقال مجاني اليوم الثلاثاء.

ولم يعلن الأهلي التفاصيل المالية للصفقة أو مدة التعاقد بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجم الفرنسي سيحصل على راتب سنوي قدره 1.5 مليون دولار.

وعلق الأهلي في مقطع فيديو قصير عبر صفحته على فيسبوك "هنا القاهرة.. هنا التاريخ... هنا الأهلي.. مرحبا بنسر جديد في قلعة المجد".

وردد المهاجم المخضرم نفس الكلمات باللغة الفرنسية بعدما احتسى كوبا من الشاي وفي الخلفية أغنية قديمة من التراث المصري.

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