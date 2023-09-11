الزمالك يواجه بيراميدز والأهلي مع المصري في افتتاح الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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أسفرت قرعة النسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2023 / 2024، عن مواجهة الزمالك مع بيراميدز في المرحلة الاولي، التي تشهد أيضا لقاء من العيار الثقيل للأهلي مع المصري البورسعيدي.

وتضمنت القرعة التي أقيمت اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة عن مواجهة المقاولون وبلدية المحلة، وطلائع الجيش مع البنك الأهلي، والداخلية مع إنبي، فاركو مع فيوتشر، والاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا، وزد مع الإسماعيلي، وسموحة مع الجونة، في المرحلة الأولى أيضا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي (حامل اللقب) وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 43 لقبا، لغريمه التقليدي الزمالك في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الموسم الجديد للدوري سينطلق في 18سبتمبر الجاري، وينتهي في 30 يوليو المقبل.

أضاف دياب علي هامش المؤتمر الصحفي، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية، أن الرابطة تمتلك موافقة بحضور 10 آلاف مشجع للمباريات.

وأضاف "الرابطة نجحت بالتعاون مع الأندية في إنهاء كافة الالتزامات الخاصة بعقود الرعاية، ودورنا تعظيم المداخيل للأندية، هناك عقود للبث هي الأعلى في تاريخ الكرة المصرية".



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