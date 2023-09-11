بلماضي: الجزائر في مرحلة بناء منتخب قوي

المصدر: رويترز

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قال جمال بلماضي مدرب الجزائر إنه سيواصل بناء تشكيلة قوية بعد إخفاق التأهل لكأس العالم الماضية، كما أكد أنه اعتاد التعامل مع الانتقادات منذ تعيينه في 2018، وإن كانت لا تمنعه من النوم.

وحقق بلماضي نجاحا باهرا عندما قاد الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 لكنه خرج من الدور الأول من النسخة التالية للبطولة القارية وفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في مفاجأة كبيرة.

وقال بلماضي في مقابلة مع شبكة (آر.إم.سي) الفرنسية "التأهل لكأس العالم كان هدفنا المطلق، وقد صدمنا حقا لعدم تحقيق ذلك".

وأضاف "كان بإمكاني أن أغادر بعد هذا الفشل، وأذهب إلى دول الخليج، لأن هذه الموضة في الوقت الحالي، لكني أريد أن أجعل الشعب الجزائري سعيدا مرة أخرى".

وتابع مدرب الدحيل القطري السابق "لقد خرجنا من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية، لذا سيكون من الجرأة القول إننا سنفوز بكأس أفريقيا المقبلة... لكن أعلم أن ثقافة الفوز مترسخة لدينا.

"المنتخب الوطني الآن في مرحلة إعادة البناء الكاملة. هدفنا هو تجديد المجموعة وضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لذا فإن الحصول على نتائج فورية ليس بالأمر السهل، ولكن يجب أن تأتي بسرعة أيضا".

وأكد بلماضي أنه رغم الانتقادات المستمرة، فإنه يواصل عمله.

وقال مدرب الجزائر "هناك صحفيون وإعلاميون ينتقدونني منذ أول يوم لي في المنتخب وتحديدا منذ 2018، وهذا لا يمنعني من النوم وسيبقى تركيزي منصبا على عملي".

وستلعب الجزائر مع السنغال وديا غدا الثلاثاء في دكار في مواجهة بين آخر بطلتين لأفريقيا، ضمن استعدادات المنتخبين في المشاركة بكأس الأمم في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وقال بلماضي "السنغال هي المرجع اليوم في أفريقيا. سيكون الأمر صعبا، لكننا نريد أن نضع أنفسنا في موقف قوي قبل كأس أفريقيا".

وواصل "أريد أن ألعب قبل النهائي، أو المباراة النهائية في كأس الأمم المقبلة، وهذا يعني هذه المباراة ستكون أمام السنغال".

وقدم بلماضي العزاء للشعب المغربي بعدما تسبب زلزال مدمر يوم الجمعة في مقتل أكثر من 2100 شخص.

وقال المدرب الجزائري "أريد أن أقدم دعمي للشعب المغربي الذي يمر بأوقات عصيبة، كل التعازي، وآمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته".



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