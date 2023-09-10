نجوم المنتخب المغربي يتبرعون بالدم وموجة واسعة من التعاطف مع أسر ضحايا الزلزال

المصدر: رويترز

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تسابق نجوم الرياضة وأبرز الأندية العربية والعالمية في تقديم العزاء لأسر ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب بينما تبرع نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم بالتبرع بالدم وحثوا مواطنيهم على أن يحذو حذوهم.

ونقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها اليوم السبت إن 1037 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 1200 شخص آخرين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت بين المنتخب الوطني وضيفه الليبيري في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية بسبب الزلزال.

لكن نجوم المنتخب المغربي، الذي تأهل بالفعل إلى النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل، كانوا على موعد مع واجب وطني آخر.

وكتب المنتخب المغربي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أسود الأطلس يساهمون في عملية التبرع بالدم".

وأرفق التعليق بصور عدد من نجوم المنتخب أثناء تبرعهم بالدم بينهم المدرب وليد الركراكي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الذي دعا المغربيين بالسير على خطاهم أيضا.

وكتب حكيمي عبر نفس المنصة "في هذا الوقت الأولوية هي إعطاء الدم للناس في حالات حرجة. التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. مساعدتكم ضرورية".

كما انتشر مقطع مصور يظهر ياسين بونو حارس مرمى المنتخب والهلال السعودي أثناء تبرعه بالدم.

وكتب بونو "تعازيّ لأسر الضحايا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أرسل الهلال، الفريق الذي ضم بونو هذا الصيف من إشبيلية، تعازيه عبر منصة (إكس) قائلا "حفظ الله المغرب وأهلها. تعازينا للمغرب".

وبادر النصر وعدد من أندية الدوري السعودي وكذلك رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وناديا الأهلي والزمالك بتقديم واجب العزاء للمغرب.

ولم يقتصر الأمر على الأندية ونجوم الرياضة العربية، إذ شملت القائمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومسعود أوزيل ومجموعة كبيرة من الأندية الإسبانية أبرزها برشلونة وريال مدريد وإسبانيول.

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