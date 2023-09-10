موريتانيا تتأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة

المصدر: رويترز

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تأهلت موريتانيا إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد أن سجلت هدفين في الشوط الأول لتفوز 2-1 على الجابون في مباراة أكملها كل فريق بعشرة لاعبين اليوم السبت.

وضمنت موزامبيق والكونجو الديمقراطية التأهل في تصفيات طغى عليها أجواء الزلزال الذي ضرب المغرب وتسبب في مقتل أكثر من ألف شخص.

ورفعت موريتانيا رصيدها إلى عشر نقاط في المجموعة التاسعة لتضمن التأهل للمرة الثالثة على التوالي للبطولة المقامة في ساحل العاج مطلع العام المقبل بعد التأهل عامي 2019 و2021.

وتجمد رصيد الجابون، التي تلقت ضربة قوية بعد طرد مبكر للحارس جيان-نويل أمونوم، عند سبع نقاط.

ومنح همية طنجي المقدمة بهدف لموريتانيا بعد نصف ساعة من اللعب، وعزز أبو بكر كمارا النتيجة قبل الاستراحة بقليل.

وسجل إبراهيم ندونج هدف الجابون الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وأكملت موريتانيا الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحسن حويبيب في الدقيقة 85.

وضمنت الكونجو الديمقراطية التأهل مع موريتانيا بعدما جمعت 12 نقطة لتتصدر المجموعة بعد الفوز 2-صفر على السودان.

وتسبب الزلزال في تأجيل مباراة المغرب وليبيريا في المجموعة 11 على عكس مباراة جامبيا والكونجو في المجموعة السابعة المقامة في مراكش غدا الأحد رغم أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة كان مركزه على بعد نحو 72 كيلومترا المدينة المستضيفة للمباراة.

وأمضى لاعبو الكونجو وجامبيا الليلة وهم نائمون بجوار أحواض السباحة داخل فندق الإقامة.

وقال مدربا المنتخبين لرويترز إن اللاعبين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب هذا الحدث وليسوا في حالة تسمح لهم باللعب. وتحتاج جامبيا للتعادل لتتأهل بينما لا بديل عن الفوز للكونجو لضمان بطاقة الظهور في النهائيات في ساحل العاج في يناير كانون الثاني.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إقامة المباراة.

وحجزت موزامبيق مقعدها في النهائيات لأول مرة منذ 2010 بعد الفوز 3-2 على بنين في العاصمة مابوتو لتتأهل من المجموعة 12 خلف السنغال صاحبة الصدارة.

وتتبقى ثلاثة مقاعد في الأمم الأفريقية حيث تتنافس جامبيا والكونجو على بطاقة يوم الأحد، مع صراع بوروندي والكاميرون وناميبيا على مقعدين من المجموعة الثالثة التي تُختتم منافساتها يوم الثلاثاء.

وسبق أن تأهل أيضا منتخبات ساحل العاج والجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر ومصر وغينيا الاستوائية وغانا وغينيا وغينيا بيساو ومالي والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس وزامبيا.

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