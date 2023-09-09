مانشيني يخسر مباراته الأولى مع السعودية بثلاثية

المصدر: رويترز

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خسرت السعودية مباراتها الأولى تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني 3-1 أمام كوستاريكا في لقاء ودي في نيوكاسل الجمعة.

واستقبلت السعودية، التي تستعد لخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل، هدفين متشابهين في الشوط الأول من ركلتين حرتين وسط أخطاء دفاعية في الرقابة.

منح المدافع فرانسيسكو كالبو التقدم لكوستاريكا من ضربة رأس بعد ركلة حرة جانبية من جويل كامبل في الدقيقة 12.

وبنفس الطريقة تقريبا أضاف المهاجم مانفريد أوجالدي الهدف الثاني في شباك الحارس نواف العقيدي بعد 20 دقيقة عقب تمريرة جيمي مارتن.

واستعان فريق مانشيني بنفس السلاح ليتمكن مدافع الهلال علي البليهي من تقليص الفارق من متابعة بالرأس لتمريرة فراس البريكان قرب مرمى الحارس كيلور نافاس، العائد للمشاركة الدولية لأول مرة منذ كأس العالم بقطر 2022، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 68.

لكن كوستاريكا أكدت الانتصار في استاد سانت جيمس بارك في الدقيقة قبل الأخيرة بتسديدة منخفضة من البديل رانديل ليال مستغلا حالة ارتباك دفاعي ليدرك مدرب إيطاليا ومانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق ضرورة تحسين المنظومة الدفاعية سريعا.

وقال البليهي لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "لعبنا أول مباراة مع المدرب الجديد وخضنا أربع حصص تدريبية فقط".

وأضاف "هذه مباريات ودية نستعد بها لكأس آسيا وسنسعى في الأيام القادمة لتصحيح الأخطاء وهذا أهم من النتائج الآن، نعتذر للجماهير السعودية التي حضرت في المدرجات".

ويخوض فريق مانشيني مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في مقر نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لإدارة سعودية، فيما تلعب كوستاريكا أمام الإمارات في كرواتيا.

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