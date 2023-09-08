إيقاف عضو مجلس إدارة في نادي الرجاء لعامين

المصدر: رويترز

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أوقفت لجنة الاخلاقيات بالاتحاد المغربي لكرة القدم عبد الإله الإبراهيمي عضو مجلس إدارة الرجاء لعامين على خلفية أحداث مباراة الجيش الملكي في الدوري.

وقالت لجنة الاخلاقيات إنها أوقفت الإبراهيمي الناطق الرسمي ومسؤول التواصل بفريق الرجاء عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (9.85 ألف دولار) بسبب السب والشتم والبصق واقتحام أرض الملعب في مباراة الجيش.

وأظهرت لقطات فيديو انشرت في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الإبراهيمي وهو يقتحم الملعب وركض نحو جناح الجيش الملكي زكريا الهبطي لاعب الرجاء السابق لتوجيه عبارات ثم بصق باتجاه اللاعب.

وكان الرجاء أصدر بيانا استنكر فيه "رد الفعل غير المقبول وغير المسؤول للناطق الرسمي للنادي بالملعب".

كما أوقفت لجنة الاخلاقيات الهبطي لخمس مباريات مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم بسبب السب والشتم ومحاولة الاعتداء.

وكان الهبطي احتفل بتسجيله هدف التعادل لحامل اللقب 2-2 بنزع قميصه وتقبيل شعار فريقه الجديد أمام جانب من جماهير الرجاء التي ألقت في اتجاهه بعض القارورات مع تبادل السباب.

ويملك كل من الجيش والرجاء أربع نقاط بعد انتهاء جولتين من المسابقة التي يتصدرها اتحاد تواركة ونهضة بركان وشباب السوالم بست نقاط لكل منهم.



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