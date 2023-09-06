بلماضي عن مواجهة تنزانيا: لا توجد مباراة سهلة

المصدر: رويترز

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أكد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري أن مواجهة تنزانيا مهمة للغاية للفريق المنافس مما يحتم على بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 خوض المباراة بجدية.

وتستعد الجزائر لمواجهة تنزانيا بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية غدا الخميس في عنابة قبل السفر لدكار للقاء السنغال وديا بعدها بأربعة أيام.

وتتصدر الجزائر بطلة أفريقيا 2019 المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية فيما تأتي تنزانيا في المركز الثاني بسبع نقاط متقدمة بثلاث نقاط عن أوغندا وتتذيل النيجر المجموعة بنقطتين.

وقال بلماضي للصحفيين أمس الثلاثاء "لا توجد مباراة سهلة ونحن دائما نستغل فترات التوقف الدولية لمنح الفرصة للاعبين الجدد للاندماج والتجانس مع باقي الفريق.

"منتخب تنزانيا بحاجة للتعادل على الأقل من أجل التأهل للنهائيات الأمر الذي يؤكد أهمية المباراة رغم تأهلنا. السنغال الأفضل حاليا في أفريقيا وكنت أتمنى مواجهتها بكل قوتنا وبمشاركة جميع اللاعبين".

وأصيب رامي بن سبعيني في تدريب الفريق يوم الأحد الماضي خلال معسكره الحالي في مدينة قسنطينة.

وعن عودة سفيان فيغولي للتشكيلة قال بلماضي "لا يهمني سن فيغولي. أعلنت ضمه للتشكيلة لأنه يستحق ذلك. انظروا إلى المنتخب السنغالي الذي لم يتغير كثيرا وهو المنتخب الذي فزنا عليه في 2019. البعض لا يتابع الأحداث فعندما تكون في لياقة تنافسية من حقك الانضمام للفريق والأفضل من يدافع عن قميص المنتخب الوطني".

وقال فيغولي (33 عاما) "سعيد للغاية بالعودة للمنتخب الوطني سواء في التشكيلة الأساسية أو كبديل. أشعر براحة وأنا هنا لمساعدة اللاعبين وتحفيزهم خاصة مع هذه المجموعة الشابة في ظل ما ينتظرنا من تحديات في المستقبل القريب".

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