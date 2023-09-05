تأجيل انضمام محرز لمعسكر منتخب الجزائر

المصدر: رويترز

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تأجل انضمام رياض محرز لاعب وسط الأهلي السعودي إلى معسكر المنتخب الجزائري لكرة القدم استعدادا لمباراتي تنزانيا والسنغال المقررتين في السابع و12 سبتمبر الجاري على التوالي إلى اليوم الثلاثاء.

ونُقل معسكر المنتخب الجزائر من مدينة طبرقة التونسية إلى مدينة قسنطينة ويستمر لمدة ثمانية أيام استعدادا لمباراة تنزانيا بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل في عنابة ومواجهة السنغال بعدها بأربعة أيام في دكار.

وقال صالح باي عبود مسؤول الإعلام بالاتحاد الجزائري إن معظم اللاعبين الذي اختارهم المدرب الوطني جمال بلماضي لخوض المباراتين انضموا للمعسكر ما عدا محرز الذي سيصل إلى قسنطينة في وقت لاحق اليوم وحسام عوار الغائب بداعي الإصابة.

وسجل محرز هدفين مع الأهلي، الذي انضم له في يوليو الماضي، في خمس مباريات بالدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري برصيد 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وهزيمة واحدة.

وقال لاعب الوسط فارس شايبي "سنخوض مباراتين، واحدة في التصفيات الأفريقية والأخرى ودية أمام السنغال ونسعى للفوز بهما من أجل الإعداد الجيد لأمم أفريقيا".

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