هندرسون اختار الاتفاق من أجل اللعب باستمرار وتمثيل إنجلترا

المصدر: رويترز

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قال جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق إنه اختار الانتقال إلى الاتفاق السعودي للتعاون مع زميله السابق ستيفن جيرارد، مدرب الفريق، وحتى يلعب باستمرار ويحافظ على موقعه بتشكيلة إنجلترا.

وخاض هندرسون فترة الإعداد مع ليفربول، وبدا أنه سيصارع مجددا على موقع في التشكيلة الأساسية خاصة بعدما تعاقد العملاق الإنجليزي مع أكثر من لاعب وسط هذا الصيف.

لكن لاعب وسط منتخب إنجلترا سار على خطى العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، واختار الذهاب إلى السعودية في نهاية يوليو الماضي، والانضمام للاتفاق بعدما حصل أيضا على عقد مادي ضخم.

وقال هندرسون في مقابلة مع موقع (أثليتيك) على الإنترنت "لن أدخل في تفاصيل حديثي مع المدرب (يورجن كلوب) لكن هذا جعلني أشعر أني لن ألعب كثيرا... وإذا كنت لن ألعب كثيرا فهذا سيكون صعبا بالنسبة لي خاصة أني ألعب في النادي منذ فترة طويلة وحملت شارة القيادة لفترة طويلة".

وأضاف "هذا يأتي أيضا مع اهتمامي الكبير بمنتخب إنجلترا. نقترب أيضا من بطولة أوروبا، ثم جاء التواصل بين الاتفاق والنادي (ليفربول) لمعرفة إمكانية التعاقد معي".

وتابع "رد فعل النادي لم يكن بقول لا. في هذا الوقت شعرت أن قيمتي أو الرغبة في وجودي، سواء من المدرب أو النادي، ربما تكون تغيرت. كنت أعرف أن هذا الأمر سيحدث في وقت ما. لم أتوقع أن يحدث الآن، وكان يجب أن أتقبل ذلك".

وأشاد هندرسون بالعمل تحت قيادة جيرارد قائد ليفربول السابق.

وقال هندرسون "تأتي تجربة العمل مع ستيفي في بطولة مختلفة تماما وثقافة مختلفة وظروف مختلفة وربما هذا ما منحني الحافز لهذا المشروع... كنت أعرف أن ستيفي يريدني حقا وأن النادي يريدني حقا".

ونفى هندرسون تكهنات حصوله على 700 ألف جنيه إسترليني (881 ألف دولار) أسبوعيا، لكنه أكد الارتباط بعقد مادي جيد جدا.

وقال لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما "كنت أتمنى (أن يكون هذا الرقم). بكل أمانة هذا الرقم غير صحيح لكن مرة أخرى أؤكد أني أمتلك عقدا جيدا... لن أقول ‭'‬حسنا أنا لم أذهب من أجل المال‭'‬، لأني حصلت على عقد مادي جيد وكانت الصفقة جيدة، لكن الرقم المعلن غير صحيح".

وحقق الاتفاق ثلاثة انتصارات في أول خمس مباريات، ويحتل المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، وتألق هندرسون في الجولة الماضية عندما صنع أول هدفين في الفوز 3-1 على ضمك يوم السبت الماضي.

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