الشباب السعودي يضم كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد

المصدر: رويترز

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أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتليتيكو مدريد الاثنين.

ونشر الشباب فيديو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر للاعب وهو يرتدي القميص رقم 23 ويقول "مهما كثرت الأقاويل لا تصدقوها لأن كاراسكو يريد أن يصبح أسدا".

وأضاف الشباب في بيان أن عقد اللاعب مع الفريق يمتد لثلاثة مواسم.

وسبق لكاراسكو (30 عاما) اللعب مع موناكو كما خاض تجربة مع داليان الصيني ومثّل منتخب بلجيكا في 66 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 15 أخرين.

وخاض 423 مباراة في مسيرته مع الأندية أحرز خلالها 91 هدفا وصنع 86 أخرين.

وساهم كاراسكو في فوز أتليتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2020-2021 والدوري الأوروبي موسم 2017-2018.

ولم يبرم الشباب تعاقدات ضخمة في سوق الانتقالات الحالية على عكس أغلب أندية الدوري السعودي واكتفى بضم جوستافو كويار لاعب وسط الهلال والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

ولم ينجح الشباب، رابع الدوري الموسم الماضي، في تحقيق أي فوز بعد خمس جولات من المسابقة وجمع نقطتين فقط ليحتل المركز قبل الأخير.



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