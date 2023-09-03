جيرارد يهنيء لاعبه هزازي بالانضمام للمنتخب السعودي

المصدر: رويترز

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هنأ الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق لاعبه علي هزازي بالانضمام للمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم بقيادة "الأسطورة" روبرتو مانشيني، وذلك بعد فوز الفريق 3-1 على ضمك بالدوري المحلي أمس السبت.

وتقدم الاتفاق للمركز الخامس برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضمك مستفيدا من ثنائية موسى ديمبلي والذي سجل الهدفين بعد تمريرتين حاسمتين من القائد جوردان هندرسون.

وقال جيرارد لموقع النادي على الإنترنت عقب المباراة عن لاعبه "علي هزازي نموذج مميز وأهنئه بالانضمام للمنتخب السعودي تحت قيادة الأسطورة مانشيني.

"يأتي ذلك ثمرة لالتزامه وإيمانه بمشروع الاتفاق. نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى انضمام المزيد من لاعبينا للمنتخب السعودي".

وأعلن مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي تشكيلته الأولى لخوض معسكر إعدادي يبدأ اليوم الأحد في مدينة نيوكاسل الإنجليزية لمواجهة كوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة تعاقده مع المدرب الإيطالي يوم الأربعاء الماضي لقيادة الفريق حتى 2027.

وعن المباراة قال قائد ليفربول السابق "كان من الممكن تحقيق فوز أكبر في حال الاستفادة من الفرص التي سنحت لنا وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى أربعة أو خمسة أهداف".

وقال حمدان الشمراني صاحب الهدف الثالث للاتفاق لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "نادي الاتفاق طموحه كبير هذا العام. نملك عناصر جيدة في الوسط ونأمل مساعدتهم من أجل تحقيق ما تتمناه الجماهير".

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