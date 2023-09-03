الزمالك يفتح باب الترشح لإنتخاب مجلس إدارة جديد غدا

المصدر: د ب أ

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أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك المصري اليوم الأحد فتح باب تلقي قبول طلبات المرشحين لانتخاب مجلس إدارة النادي بدءاً من غداً ولمدة 7 أيام.

وذكر الزمالك في بيان رسمي اليوم الأحد ان أن اللجنة المؤقتة وجهت الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد إستقالة المجلس السابق برئاسة مرتضي منصور.

وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر المقبل وفقاً لأحكام قانون الرياضة لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي.

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