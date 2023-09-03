الفتح يسحق الأهلي بخماسية في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل مراد باتنة هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود الفتح للفوز 5-1 على ضيفه الأهلي بفضل ثلاث ركلات جزاء ويمنعه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

ووضع الفتح حدا لسجل الأهلي المثالي منذ عودته إلى دوري الأضواء حيث ألحق به أول هزيمة بعد أربعة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع متأخراً بنقطة واحدة عن الهلال والتعاون اللذين يتقاسمان الصدارة.

ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع بعد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

وبدا الأهلي في طريقه لمواصلة انتصاراته عندما انتزع التقدم بعد ست دقائق من البداية.

وأرسل رياض محرز ركلة حرة حولها الوافد الجديد جابري بييجا بضربة رأس لتصطدم بلاعب وسط الفتح عباس الحسن إلى داخل مرماه بالخطأ.

لكن الفتح أدرك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها باتنة، ونفذها فراس البريكان بنجاح على يسار الحارس إدوار مندي في الدقيقة 21.

وأكمل لوكاس زلارايان انتفاضة الفتح بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 58.

ودفع فريق المدرب ماتياس يايسله ثمن اندفاعه في الهجوم لتهتز شباكه ثلاث مرات في الدقائق الأخيرة.

وحصل القائد باتنة على ركلة جزاء ونفذها بنجاح ليجعل النتيجة 3-1 قبل دقيقة من النهاية.

وعاد باتنة ليستغل خطأ دفاع الأهلي في إبعاد الكرة وينفرد بالحارس مندي ويعزز من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصل سفيان بن دبكة على ركلة جزاء ثالثة للفتح بعد تدخل من المدافع ميريه دميرال الذي تلقى بطاقة حمراء.

ونجح بن دبكة في تسجيل ركلة الجزاء ليكبد الفتح ضيفه هزيمة ثقيلة ربما تعيده إلى أرض الواقع بعد بداية مثالية.

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