بلماضي يستدعي محرز وفيغولي لمواجهة تنزانيا والسنغال

المصدر: رويترز

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استدعى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم 25 لاعبا لخوض مباراتي تنزانيا والسنغال الشهر الحالي وعلى رأسهم رياض محرز لاعب الأهلي السعودي وسفيان فيغولي العائد بعد غياب طويل.

وتستضيف الجزائر منتخب تنزانيا في ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة شرق الجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك قبل مواجهة السنغال بطلة أفريقيا وديا في دكار بعدها بخمسة أيام.

وشهدت القائمة عودة صانع الألعاب فيغولي الغائب عن منتخب بلاده منذ مواجهة الكاميرون في دوالا العام الماضي في ذهاب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر بينما ينضم محرز لأول مرة للتشكيلة بعد انتقاله للأهلي السعودي في يوليو تموز الماضي.

وأعاد بلماضي أيضا المدافعين يوسف عطال وريان آيت نوري ولاعب الوسط آدم زرقان وصانع اللعب عبد القهار قادري.

وينتظر مدرب الجزائر تقريرا طبيا من نادي روما الإيطالي بشأن إصابة حسام عوار خلال الهزيمة أمام ميلان أمس الجمعة.

وسيُقيم المنتخب الجزائري معسكرا إعداديا في مدينة طبرقة التونسية استعدادا لمواجهتَي تنزانيا والسنغال بسبب صيانة مركز سيدي موسى.

وفيما يلي القائمة:

حراس المرمى: أنتوني ماندريا (كون الفرنسي) ومصطفى زغبة (ضمك السعودي) وأسامة بن بوط (اتحاد العاصمة).

مدافعون: محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) وأحمد توبة (ليتشي الإيطالي) وعيسى ماندي (فياريال الإسباني) ورامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند الألماني) وريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) ويوسف عطال (نيس الفرنسي) وكيفن قيتون (ميتز الفرنسي) وهيثم لوصيف (إيفردون السويسري).

لاعبو الوسط: رامز زروقي (فينوورد الهولندي) وآدم زرقان (شارلوروا البلجيكي) وحيماد عبد اللي (أنجيه الفرنسي) وحسام عوار (روما الإيطالي) وعبد القهار قادري (كورتري البلجيكي) وهشام بوداوي (نيس الفرنسي)و سفيان فيغولي (قرا جمورك التركي).

مهاجمون: رياض محرز (الأهلي السعودي) وبدر الدين بوعناني (نيس الفرنسي) وسعيد بن رحمة (وست هام الإنجليزي) وفارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت الألماني) وبغداد بونجاح (السد القطري) ومحمد أمين عمورة (سان جيلواز البلجيكي) وأيمن محيوص (إيفردون السويسري). (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد شيخي - إعداد أحمد الخشاب)

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