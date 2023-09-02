مانشيني يعلن تشكيلته الأولى للسعودية لمواجهة كوستاريكا

المصدر: رويترز

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أعلن روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي لكرة القدم تشكيلته الأولى لخوض معسكر إعدادي يبدأ غدا الأحد في مدينة نيوكاسل الإنجليزية لمواجهة كوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة تعاقده مع المدرب الإيطالي يوم الأربعاء الماضي لقيادة الفريق حتى 2027.

ولا يوجد الكثير من الوقت أمام مانشيني، حيث يستعد الفريق لخوض نهائيات كأس آسيا في يناير المقبل في قطر ثم المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد السعودي عبر موقعه على الإنترنت إن التشكيلة الأولى لمانشيني ضمت 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق غدا في نيوكاسل.

وسيخوض الفريق، الذي ودع كأس العالم الأخيرة في قطر من الدور الأول، خلال معسكره في الفترة من الثالث وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين أمام كوستاريكا في الثامن من سبتمبر الحالي وكوريا الجنوبية بعدها بأربعة أيام على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل.

ويخوض المنتخب السعودي غمار كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات سلطنة عُمان وقرغيزستان وتايلاند.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: محمد العويس ونواف العقيدي ومحمد اليامي وراغد النجار.

مدافعون: ياسر الشهراني وعبدالإله العمري وحسان تمبكتي وأحمد شراحيلي وعلي البليهي وسلطان الغنام وأحمد بامسعود وسعود عبدالحميد.

لاعبو الوسط:

رياض شراحيلي وعبدالله الخيبري وعلي هزازي ومحمد كنو وسالم الدوسري وناصر الدوسري وسامي النجعي وسميحان النابت وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن غريب وفهد الرشيدي.

مهاجمون:

فهد المولد وعبدالله الحمدان وفراس البريكان.

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