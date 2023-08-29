جيرارد: نستحق الخسارة من الهلال وهدفنا المربع الذهبي

المصدر: رويترز

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‬قال الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق إنه يتحمل مسؤولية خسارته الأولى بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام الهلال 2-صفر أمس الاثنين، مشيرا إلى التباين في الإمكانات بين الناديين.

وقاد الاتفاق لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق جوردان هندرسون، بينما لعب الهلال بتشكيلة تضم الحارس ياسين بونو والمدافع كاليدو كوليبالي ولاعب الوسط روبن نيفيز والمهاجمين مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

وبدأ الاتفاق الموسم بقوة وفاز في أول مباراتين على النصر، وصيف البطل، والحزم، ثم تعادل مع الخليج قبل الخسارة خارج ملعبه من الهلال.

وأبلغ جيرارد مؤتمرا صحفيا "نستحق الخسارة وأنا من يتحمل المسؤولية، لست راضيا عن الأداء أو النتيجة، لكن لن نشتكي".

وأضاف قائد وهداف ليفربول السابق "أغلق الهلال المساحات أمامنا في الشوط الأول، طلبت من اللاعبين تكثيف الهجوم وتحسن الأداء نسبيا بعد الاستراحة لكنني مستاء بشكل عام من المستوى".

وأشاد بقوة الهلال قائلا "نقاط ضعفه قليلة جدا، يملك لاعبين متناغمين وعزز تشكيلته بصفقات رائعة أضافت الكثير للفريق، إمكاناتنا مختلفة عنهم".

وأراد جيرارد تبديد حالة الإحباط مؤكدا أنه تسلم "مشروعا طويل الأجل" مع الاتفاق ويطمح لبلوغ المربع الذهبي بالدوري.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال ثاني الترتيب وأربع نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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