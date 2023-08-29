هل تتحول التكهنات إلى واقع.. رئيس الاتحاد السعودي لا يغلق الباب أمام تجنيس رومارينيو

المصدر: رويترز

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رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على تكهنات تجنيس المهاجم البرازيلي رومارينيو ليتمكن من تمثيل منتخب "الخضر" قائلا إنه لا يستبعد الفكرة.

وخلال مراسم تقديم الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للسعودية أمام وسائل الإعلام تحدث المسحل عن إمكانية التجنيس، موضحا أن الاتحاد الدولي (الفيفا) يسمح بالتجنيس وفق لوائح محددة، لكنه أشار إلى ضرورة موافقة جهات أخرى مختصة داخل المملكة.

وتألق رومارينيو (32 عاما) في الملاعب السعودية منذ انضمامه إلى فريق الاتحاد في 2018 ولعب دورا بارزا في تتويجه بلقب دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وطالب مشجعون وممثلون لوسائل إعلام في السعودية بتجنيس رومارينيو الذي لم يسبق له اللعب لمنتخب البرازيل.

وقال المسحل للصحفيين "نظام الفيفا يسمح لأي لاعب قضى خمس سنوات في بلد ما بتمثيل منتخبها طالما لم يسبق له اللعب لمنتخب آخر، لكن من الناحية الداخلية تخضع عملية الحصول على الجنسية لجهات أخرى غير رياضية".

وأضاف "حتى الآن لا يوجد شيء، لكن إذا كانت هناك فائدة فنية وتسمح الأنظمة واللوائح سيتم النظر في الأمر".

وأثيرت مخاوف داخلية على وضع منتخب السعودية، المقبل على منافسات كأس آسيا مطلع 2024، مع تدفق النجوم الأجانب إلى الدوري وتراجع دور اللاعبين المحليين، ما أدى إلى ظهور مطالبات بالتجنيس.

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