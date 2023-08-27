مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية 2036

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأحد، أن هناك دراسة ومناقشة حول تقدم مصر بملف لاستضافة دورة الالعاب الأولمبية 2036.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأحد، أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة استقبل في مقر اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في اجتماع تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بالرياضة في الفترة الحالية.

وشهد الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 والخطوات القادمة من أجل تقديم الملفات الرسمية وأيضا مشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وناقش الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بمشاركات مصر في البطولات الحالية سواء على مستوى البطولات الجماعية أو بطولات الاتحادات وكيفية توفير الدعم المناسب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز