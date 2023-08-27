الشباب السعودي يفاوض جراي... وينتظر موافقة إيفرتون

المصدر: د ب أ

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تقدم نادي الشباب السعودي بعرض رسمي إلى إيفرتون الإنجليزي، من أجل شراء عقد الجناح ديماراي جراي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

و وفقاً لمصادر خاصة بصحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاحد "يأتي عرض الشباب مع تبقي عام واحد في عقد جراي مع النادي الإنجليزي، إضافة إلى خيار التمديد لعام آخر".

وطبقاً للمصادر ذاتها، لم توافق إدارة النادي الإنجليزي بشكل رسمي على عرض الشباب ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

وينتظر أن يتقاضى اللاعب راتباً سنوياً يبلغ نحو سبعة ملايين إسترليني بخلاف المميزات الأخرى في العقد ومكافاة توقيع تتجاوز خمسة ملايين إسترليني في حال تم الاتفاق النهائي.

وينتظر أن تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين كشفت المصادر أن اللاعب وافق على الذهاب واللعب في الدوري السعودي.



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