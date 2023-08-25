بنزيما ونونو وحمد الله يبددون الغيوم في الاتحاد

المصدر: رويترز

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بدأ الاتحاد رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على نحو مثالي بالفوز في ثلاث مباريات متتالية والحفاظ على نظافة شباكه، لكن ما عكر الأجواء شائعات حول خلافات داخلية حرص كريم بنزيما والمدرب نونو إسبريتو سانتو على دحضها.

ومنذ وصول بنزيما قائد ريال مدريد السابق إلى جدة أثيرت علامات استفهام حول مصير المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري في الموسم الماضي.

وترددت أقاويل عن الاستغناء عن حمد الله رغم دوره البارز في التتويج باللقب لأول مرة منذ 2009، وحتى استمراره لم يبدد الشكوك، إذ أشيع أنه غضب لانتزاع الرقم تسعة منه لمنحه إلى المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية.

ورغم التناغم بين الثنائي في المباريات الأولى بالبطولة العربية، حين منح كل منهما للآخر تمريرة حاسمة، خرج حمد الله من تشكيلة نونو سانتو بشكل مفاجئ لأسباب انضباطية وسط تكهنات برغبة مهاجم المغرب في الرحيل لتراجع دوره.

لكن مرت العاصفة سريعا وعاد حمد الله للعب وبدأ الدوري بقوة بتسجيل أربعة أهداف في ثلاث مباريات.

وبدا أنه من مصلحة الاتحاد استمرار ثنائية بنزيما وحمد الله لضمان غزارة الأهداف، لكن أثيرت زوبعة جديدة في الأيام الماضية.

وانتشرت تقارير عن استياء بنزيما، الذي لم يهز الشباك في أول مباراتين بالدوري، لرغبته في حمل شارة القيادة وعدم شعوره بالتقدير من نونو، وتكهنات أخرى عن انزعاج المدرب البرتغالي من التعاقد مع ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بداعي أنه غير ملائم لخططه.

حرص بنزيما وحمد الله ونونو على تبديد كل الغيوم خلال الفوز 4-صفر على الرياض أمس الخميس.

وعانق حمد الله، الذي يحمل الرقم 99 الآن، بنزيما، الذي ارتدى شارة القيادة بدلا من رومارينيو، حين افتتح التسجيل.

وقرر بنزيما التنازل عن تسديد ركلة جزاء تاركا التنفيذ لحمد الله الذي ضاعف النتيجة واتجه فورا إلى زميله للتعبير عن الامتنان بعد التسجيل.

وأظهر بنزيما إعجابه بالهدف الثالث لحمد الله من ركلة مزدوجة رائعة، رغم أن المهاجم الفرنسي كان يتحضر لتسلم كرة عرضية قبل أن ينقض عليها زميله.

وتعرض نونو لهجوم من الجماهير ووسائل إعلام حتى بلغ الأمر إلى المطالبة بإقالته بعد شائعات خلافه مع بنزيما.

وبعد المباراة وصف نونو هذه المزاعم بأنها مجرد "كلام فارغ" قائلا إنه يعرف مصدر الشائعات دون أن يحدده.

وقال مدرب توتنهام السابق للصحفيين "علاقتي جيدة بجميع اللاعبين. لدينا مجموعة رائعة ونحن سعداء لوجود بنزيما تحديدا، هو نفسه سعيد ويمكن رؤية هذا في الملعب، يستمتع باللعب للاتحاد".

وفي ظل المنافسة الشرسة على اللقب مع الهلال والنصر والأهلي بعد التعاقدات العالمية العديدة يريد الاتحاد الحفاظ على أسلحته والاستقرار قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية نهاية العام.



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