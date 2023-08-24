تقارير صحيفة سعودية تؤكد إقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

المصدر: د ب أ

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أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس ان نادي اتحاد جدة السعودي اقترب من ضم محمد صلاح قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن " وجهات النظر تقاربت في طريق الاتفاق بين الاتحاد وليفربول بشأن انتقال صلاح إلى دوري روشن السعودي".

وكان ليفربول قد أغلق الباب أمام رحيل صلاح في البداية لكنه عاد ووافق على الدخول في محادثات نظرا للعرض المالي الكبير المقدم من جانب الاتحاد.

من جانبه، كان صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة.

ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة في ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس ، يسابق الاتحاد الزمن لإقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية في السابع من سبتمبر المقبل.

بحسب الانباء الصحيفة السعودية فأن اتحاد جدة عرض ‎على محمد صلاح راتب قدره 180 مليون جنيه إسترليني على موسمين أي ما يقرب من 860 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.

يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن أربعة لاعبين هم الفرنسيان نوجولو كانتي وكريم بنزيمة والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

ويعد نادي الاتحاد السعودي أقدم نادي في المملكة ، حيث تم تأسيسه في 1927.

وتوج العميد بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 8 مرات.

كما فاز بلقب كأس الأمير فيصل 3 مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة.

وفاز اتحاد جدة مرة واحدة بألقاب دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الخليج العربي وكأس الكؤوس الآسيوية.

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