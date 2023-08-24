الرجاء المغربي يفسخ عقد المصري عمرو وردة

المصدر: رويترز

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أعلن الرجاء المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الخميس فسخ "الارتباط بين النادي واللاعب المصري عمرو وردة" بناء على طلبه.

وتعاقد الرجاء مع لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما قبل نحو أسبوعين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال الرجاء عبر صفحته على موقع فيسبوك "تم مساء (الأربعاء) فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولا عن طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية.

"في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية".

واحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

وبدأ وردة، ناشئ الأهلي السابق، رحلته الاحترافية في اليونان في 2015 ولعب لعدة أندية أبرزها باوك الذي فاز معه بالدوري وبكأس اليونان ثلاث مرات، وكانت تجربته الأخيرة مع أبولون ليماسول القبرصي.

وخاض 30 مباراة دولية مع مصر وسجل هدفين وشارك في كأس العالم 2018.

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