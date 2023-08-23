الدوري السعودي.. الاتحاد يسعى لمواصلة الانتصارات والهلال والنصر في اختبارين صعبين

المصدر: رويترز

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يأمل الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الحفاظ على بدايته المثالية عندما يحل ضيفا على الرياض الوافد الجديد غدا الخميس.

ويجد الهلال والنصر نفسهما في اختبارين صعبين في ملعبي الرائد والفتح على الترتيب.

واستهل الاتحاد الموسم بفوز سهل على الرائد قبل انتصاره الصعب على الطائي ليصبح في رصيده ست نقاط مثل الأهلي والاتفاق.

وما زال حامل اللقب يعتمد على إيجور كورونادو وعبد الرزاق حمد الله لهز شباك منافسيه، مع استمرار صيام كريم بنزيمة عن التسجيل. وسجل كل من حمد الله وكورونادو هدفين.

وساهم وجود الثنائي فابينيو ونجولو كانتي في خط وسط الفريق في منح دفاعه الأمان ليصبح الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه حتى الآن.

وعاد الرياض إلى دوري الأضواء بشكل جيد حيث حصد أربع نقاط في أول مباراتين لكنها جاءت أمام الوحدة وضمك.

ويسعى الهلال لاستعادة توازنه سريعا بعد التعادل مع الفيحاء مطلع الأسبوع الحالي، بعد ساعات من تعاقده مع البرازيلي نيمار والحارس المغربي ياسين بونو، ليصبح في رصيده أربع نقاط.

وسيكون المدرب جورجي جيسوس سعيدا بتحقيق رغبته بعد التعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وتحدث جيسوس عدة مرات عن حاجة فريقه إلى مهاجم، وحصل على مراده بعد انتظار.

لكن الفريق تنتظره مهمة صعبة أمام الرائد على الرغم من خسارة منافسه في أول مباراتين من الدوري.

وانتصر الهلال ثلاث مرات في آخر أربع مواجهات أمام الرائد في الدوري، وفي المرات الثلاث كان الفوز بفارق هدف واحد وبعد افتتاحه التسجيل.

وفاز الهلال 3-2 في مناسبتين، وبنتيجة 1-صفر مرة واحدة بينما تعادلا 1-1 في الموسم الماضي.

لكن ما قد يبعث على الراحة أن الرائد هو الفريق الوحيد الذي صام عن التسجيل في الدوري حتى الآن.

* ترنح النصر

ربما رأى البعض مبالغة في حديث لويس كاسترو مدرب النصر قبل انطلاق الدوري عن أن التعاقد مع لاعبين بارزين لا يعني ضمان النجاح.

لكن يبدو أن المدرب البرتغالي كان محقا في حديثه بعد الهزيمة في أول مباراتين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالنصر كاد أن يودع دوري أبطال آسيا من التصفيات قبل أن تقوده انتفاضة متأخرة للفوز 4-2 على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وبدا بطل الإمارات في طريقه لحرمان كريستيانو رونالدو مهاجم النصر من بلوغ دور المجموعات بعدما قلب تأخره إلى تقدم 2-1 بثنائية يحيى الغساني.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 88 ليدرك التعادل بواسطة سلطان الغنام قبل أن يضيف أندرسون تاليسكا هدفه الثاني في المباراة ليكمل انتفاضة النصر ثم حسم الوافد الجديد مارسيلو بروزوفيتش بطاقة التأهل.

وألقى كاسترو بالإرهاق الذهني على معاناة فريقه.

وقال "نملك لياقة جيدة، لكننا مرهقون على المستوى الذهني نتيجة خوض العديد من المباريات، ما نعاني منه الآن هو إرهاق ذهني وسنلعب مباراة أخرى بعد يومين".

وسيكون النصر بحاجة الفوز أمام الفتح، الذي حصد أربع نقاط في أول مباراتين، من أجل عدم الابتعاد عن منافسيه.

مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم

فيما يلي مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

الخميس 24 أغسطس:

الطائي ضد الوحدة

الأهلي ضد الأخدود

الرياض ضد الاتحاد

الاتفاق ضد الخليج

الرائد ضد الهلال

الجمعة 25 أغسطس:

الفيحاء ضد الحزم

الشباب ضد ضمك

التعاون ضد أبها

الفتح ضد النصر

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