لجنة ثلاثية لادارة الزمالك المصري

المصدر: رويترز

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اعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مساء الاثنين تكليف لجنة لإدارة شؤون نادي الزمالك لحين إجراء إنتخابات جديدة عقب استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية يوم الاثنين أنه تم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى لإدارة الزمالك.

وأوضح أن اللجنة تضم اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

وكان مجلس إدارة الزمالك تقدم باستقالة جماعية قبل يومين بعد ان سبقهم رئيس النادي مرتضي منصور الذي صدر قرارا بعزله بموجب حكم قضائي.



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