وفاق سطيف يتعاقد مع 16 لاعبا جديدا بينهم 4 حراس مرمى

المصدر: د ب أ

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تعاقد نادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم مع 16 لاعبا جديدا، تحسبا لظهور مميز في موسم 2023/2024، وتعويض اخفاقات الموسم الماضي.

وذكر وفاق سطيف الذي انتقلت ملكيته إلى شركة انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز " سونلغاز" المملوكة للدولة الجزائرية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، اليوم الاثنين، التحاق 4 حراس مرمى جدد بصفوفه.

واكتفى وفاق سطيف بالكشف عن أسماء أربعة لاعبين جدد فقط، ويتعلق الأمر بكل من عماد بن شلف، الحارس السابق لنادي اتحاد الجزائر، وزكرياء سعيدي، القادم من شبيبة الساورة، اضافة إلى محمد لطفي أنيس عصماني، الذي تدرج في فئاته السنية، وعلاء الدين بوعون، حارس فريق الرديف.

يشار إلى أن وفاق سطيف، تعاقد مع جهاز فني جديد يقوده عبد القادر عمراتي، الذي كان قد قاد قبل أسابيع نادي جمعية أولمبي الشلف إلى التتويج بلقب كأس الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على شباب بلوزداد حامل لقب الدوري بنتيجة 2/1.



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