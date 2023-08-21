الهلال السعودي ينفصل عن ماريجا

المصدر: رويترز

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أعلن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الانفصال عن المهاجم موسى ماريجا بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب.

ونشر الهلال صورة لماريجا بقميص النادي الأزرق على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، وكتب اليوم الاثنين "شكرا ماريجا".

وكان ماريجا (32 عاما) قد انضم للهلال في 2021 قادما من بورتو البرتغالي وساهم في التتويج بلقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودية.

لكن تعاقد الهلال مع عدد كبير من الأجانب أصحاب النزعة الهجومية دفع النادي للانفصال عن المهاجم القوي.

وأبرم الهلال صفقات مدوية هذا الصيف، كان أحدثها التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام. ولم يشارك اللاعبان بعد مع الفريق.

وتضم تشكيلة الهلال أيضا السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والحارس المغربي ياسين بونو والثنائي البرازيلي مالكوم وميشيل.

ويحق لكل فريق سعودي إشراك ثمانية لاعبين أجانب بحد أقصى في المباراة الواحدة.



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