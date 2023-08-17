مرتضى منصور: الزمالك يرفض بيع زيزو ولو بمليار جنيه

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري المعزول، أن الزمالك لن يبيع أحمد سيد زيزو حتى لو وصل العرض لمليار جنيه.

وأوضح مرتضى أن ذلك جاء رداً على إشاعة أن الزمالك وافق على بيع زيزو مقابل 6 ملايين دولار للشباب السعودي.

و نشر مرتضى منصور عبر "فيسبوك"، صورة الخطاب الموجه من إدارة نادي الشباب إلى مسؤولي الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد مع زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال مرتضى منصور: "هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو، وإن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية.حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم، إلا إننا فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لناد سعودي، يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان، وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة، ارحموا ناديكم لو فعلا أنتم زملكاوية ولكن أشك، أنتم مجموعة مرتــ ـشين مأجـ ـورين".

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