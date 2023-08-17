مقابل 6 ملايين دولار..الشباب السعودي يخاطب الزمالك لضم "زيزو"

المصدر: البيان

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خاطب نادي الشباب السعودي بشكل رسمي نادي الزمالك للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو لاعب القلعة البيضاء في صفقة انتقال نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لموقع "القاهرة "24 الذي حصل على نسخة من الخطاب الرسمي المرسل من نادي الشباب السعودي، لم يتضمن الخطاب أي إشارة إلى المقابل المالي الذي ينوي الأخير دفعه لضم زيزو من الزمالك، حيث اقتصر الخطاب على استطلاع رأي الزمالك بشأن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكانت تقارير إعلامية كشفت اليوم عن وجود تحركات من نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات أحمد مصطفى زيزو جناح نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للأنباء الواردة من داخل نادي الزمالك تشترط الإدارة البيضاء الحصول على مقابل مالي، يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون دولار للموافقة على رحيل زيزو إلى الزمالك.

ويأتي المقابل المالي الذي وضعته إدارة الزمالك للتفريط في خدمات زيزو، موازيًا للقيمة الفنية التي يمثلها اللاعب داخل الفريق الأبيض والذي يعد نجمه الأول بلا منازع في المواسم الأخيرة.

وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية، بأن عرض نادي الشباب السعودي المقدم لنادي الزمالك جاء بقيمة 6 ملايين دولار، وهو المقابل المالي الذي أبدى النادي السعودي استعدادًا لدفعه للحصول على خدمات جناح الزمالك ومنتخب مصر.

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