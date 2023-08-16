النصر في مهمة التعويض قبل ابتعاد أهل الصدارة

المصدر: رويترز

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سيكون النصر في مهمة تعويض خسارته المفاجئة أمام الاتفاق في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستضيف التعاون يوم الجمعة.



ودفع النصر ثمن قرار المدرب لويس كاسترو بإراحة مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وأندرسون تاليسكا في مواجهة الاتفاق التي جاء بعد أقل من 48 ساعة من الفوز على الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية.



كما غاب كريستيانو رونالدو بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة الهلال.



وفرط النصر في تقدمه ليخسر 2-1 أمام الاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد. وسيعتمد كاسترو على تشكيلته الأساسية على أمل تحقيق الفوز والعودة إلى الطريق الصحيح سريعا خوفا من ابتعاد منافسيه في الصدارة.



وقال كاسترو "الجماهير تنتظر النتائج، ورغم الخسارة كان اللاعبون أبطالا في الملعب، وسأحاسب اللاعبين على العمل والعطاء وليس النتائج. وفي الموسم الماضي واجه النصر صعوبات للفوز على التعاون، لكن مع عودة لاعبيه البارزين وإقامة المباراة على أرضه ستتوقع الجاهير فوزا سهلا.



الهلال يخطف الأضواء



ستكون الأنظار مسلطة على الهلال يوم السبت بعد أيام من تعاقده مع البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان لموسمين في صفقة قياسية للدوري السعودي قدرتها وسائل إعلام بنحو 90 مليون يورو (98.24 مليون دولار).



وأشارت وسائل إعلام إلى أن لاعب برشلونة السابق سيحصل على 160 مليون يورو كراتب في الموسمين.



ورغم الفوز 3-1 على أبها بثلاثية الوافد الجديد مالكوم في افتتاح البطولة، ما زال الهلال يبحث عن مهاجم. كما قالت وسائل إعلام إنه يرغب في التعاقد مع حارس مرمى. ويتطلع الهلال للثأر من الفيحاء وهو الفريق الذي كلفه لقب كأس السوبر المحلية في الموسم الماضي،

وانتصر الفيحاء على الخليج في الجولة الأولى.



وسيكون كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد، عازما على هز الشباك لأول مرة في الدوري عندما يستضيف الاتحاد نظيره الطائي يوم السبت.



واستفاد حامل اللقب من عودة المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد اعتذاره للمدرب نونو إسبيرتو سانتو ليحرز هدفا ويقوده للفوز 3-صفر على الرائد.



وكان المهاجم المغربي أعلن رغبته في الرحيل مما أدى إلى استبعاده من قبل نهائي البطولة العربية، لكنه اعتذر بعد ذلك ليقرر سانتو استمراره مع الفريق.



وبعد ظهوره الأول الرائع عقب عودته إلى دوري الأضواء، سيكون الأهلي في مهمة لتأكيد أنه بين المرشحين للقب، وانتصر الأهلي على الحزم بفضل ثلاثية روبرتو فيرمينو، وقدم الفريق أداء هجوميا رائعا حيث ظهرت بصمة المدرب الألماني ماتياس يايسله.



ويريد المدرب جيرارد إثبات أن فوز الاتفاق على النصر في افتتاح الدوري لم يكن من قبيل الصدفة. وقال جيرارد "فخور بفريقي وهذه مجرد بداية لقادم أفضل".



ويحل الاتفاق ضيفا على الحزم الوافد الجديد يوم الجمعة.

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