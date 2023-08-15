الاتفاق يسخر من رونالدو.. عندما يكون في صفوفك فارس يأتيك النصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق السعودي على منصة "إكس"، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بعد هزيمة فريقه بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

وافتتح النصر مواجهاته المحلية أمس الإثنين بلقاء الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد، وخسر بهدفين مقابل هدف واحد، وغاب رونالدو عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية أمام الهلال السعودي.

وسجل ساديو ماني المنضم حديثاً لنادي النصر السعودي أولى أهداف المباراة، وأدرك روبن كوايسون التعادل للاتفاق، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني للفريق الملقب بفارس الدهناء.

وعقب نهاية المباراة أعاد الحساب الرسمي للاتفاق، تغريدة رونالدو التي كتب فيها قبل اللقاء: "النصر بمن حضر"، وعلق عليها: "عندما يكون في صفوفك فارس يأتيك النصر".

وبعد انتهاء منافسات الجولة الأولى أصبح الاتفاق في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز 12 بدون نقاط.

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