الاتفاق يقلب الطاولة ويفوز على النصر في غياب رونالدو

المصدر: وكالات

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الاتفاق هدفين خلال ست دقائق بعد الاستراحة ليحول تأخره بهدف ويفوز 2-1 على ضيفه النصر الذي غاب عنه كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين.

ومنح ساديو ماني، الذي ارتدى شارة القيادة، المقدمة للنصر بعد أربع دقائق من البداية.

ونجح روبن كوايسون في إدراك التعادل لصاحب الأرض بعد دقيقتين من الاستراحة وسجل موسى ديمبلي هدف الفوز في الدقيقة 53.

وظهر فريق المدرب ستيفن جيرارد بشكل مختلف في الشوط الثاني ليتفوق على النصر الذي افتقد رونالدو للإصابة ومع عدم ظهور مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وسيكو فوفانا في قائمة الفريق المتوج بلقب البطولة العربية للأندية على حساب منافسه المحلي الهلال قبل يومين.

واستغل ماني تمريرة عرضية منخفضة من علي الحسن وحولها مباشرة من مدى قريب في شباك حارس الاتفاق باولو فيكتور ليتقدم الفريق الضيف مبكرا.

وانحصر اللعب في وسط الملعب طوال مجريات الشوط الأول قبل أن يطلق فيصل الغامدي لاعب الاتفاق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء أبعدها نواف العقيدي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد لحظات من الشوط الثاني نفذ القائد جوردان هندرسون ركلة ركنية فشل الحارس العقيدي في السيطرة عليها لتسقط أمام المهاجم كوايسون ويسجل هدفا أكد حكم الفيديو صحته.

وأكدت الإعادة عدم وجود مخالفة للحارس العقيدي أثناء تنفيذ الركنية.

واستغل لاعبو الاتفاق نشوة التعادل وانطلق البديل فيتينيو وأرسل تمريرة عرضية مرت من أمام العقيدي لتصل لديمبلي ليحولها إلى الشباك.

وكاد عبد المجيد الصليهم أن يتعادل فورا للنصر لكنه تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس باولو فيكتور.

وتدخل حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على الغامدي لاعب الاتفاق في منتصف الشوط لكن الإعادة أثبتت عدم التعمد.

وظن ماني أنه تعادل للنصر قبل دقيقة من نهاية اللقاء لكن الهدف لم يحتسب للتسلل.

واحتسب الحكم 14 دقيقة كوقت بدل ضائع وكادت الدقائق الأولى منه أن تشهد هدفا للنصر بعد تسديدة قوية من عبد الله الخيبري لكن عبد الله الخطيب أبعد الكرة من عند خط مرمى الاتفاق.

* الشباب يتعثر أمام الأخدود

وسجل الشباب هدفا في منتصف الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع ضيفه الأخدود العائد لدوري الأضواء في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.

وتقدم أندريه يوركا للأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل أحمد عبده لصاحب الأرض في الدقيقة 66.

وغادر حسان تمبكتي مدافع الشباب مبكرا بعد تعرضه لإصابة ليترك مكانه للبديل نادر الشراري الذي ارتكب مخالفة على مصلح الشيخ قرب نهاية الشوط الأول ليحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء.

ونفذ يوركا ركلة الجزاء بنجاح في شباك حارس الشباب كيم سيونج-جيو.

وأدرك البديل أحمد عبده التعادل للشباب بتسديدة من مدى قريب بعدما حصل على الكرة بضربة رأس من زميله فواز الصقور. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد يسري - تحرير أشرف حامد)

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