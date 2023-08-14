نجم الأهلي المصري ينضم للخليج السعودي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأهلي والخليج اليوم الاثنين انتقال المهاجم الدولي محمد شريف إلى النادي المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم قادما من بطل مصر لمدة موسمين.

وقال الأهلي المصري عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

وأضاف خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، عبر الموقع الرسمي، أن مجلس الإدارة وافق على بيع اللاعب شريف إلى نادي الخليج السعودي بعد الرجوع إلى المدرب مارسيل كولر للحفاظ على احتياجات الفريق الفنية. أما النادي السعودي فكتب على المنصة ذاتها "يا راميني بسـحر عنيك الاثنين ما تقولي واخدني ورايح فين؟ محمد شريف خلجاويا لمدة موسمين".

ونشر الخليج مقطع فيديو يستعرض فيه أبرز اللقطات والأهداف التي سجلها اللاعب مع الأهلي الذي تعاقد معه في 2018 قادما من وادي دجلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز