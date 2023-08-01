الاتحاد السعودي يضم البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لاثنين تعاقده مع فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو على تويتر حمل عنوان "النمور مسموح لها بالعبور".

وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.

وبذلك سيملك الاتحاد ثنائيا قويا في مركز الوسط المدافع بعد التعاقد هذا الصيف مع نجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق.

وأبرم الاتحاد صفقة أخرى مدوية هذا الصيف وضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز