هدف بنزيما يقود الاتحاد لدور الثمانية في البطولة العربية

المصدر: رويترز

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هز كريم بنزيما الشباك ليمنح الاتحاد الفوز 1-صفر على تسعة لاعبين من الصفاقسي التونسي والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم أمس الأحد.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

وبقي الصفاقسي بدون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان تعادل مع الشرطة في وقت سابق.

واستغل مهاجم ريال مدريد السابق سرعة رد الفعل قبل محاصرته من دفاع الفريق التونسي ليسدد كرة في المرمى في الدقيقة 63.

وللمرة الثانية في مباراتين، أكمل الصفاقسي المواجهة بنقص عددي بعد طرد حسين علي قبل خمس دقائق من الاستراحة وموسى كونتي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 85.

واعتمد الصفاقسي بقيادة مدربه الجديد أنيس الجربي، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل حسام البدري عقب الخسارة أمام الشرطة، على الهجمات المرتدة.

ووجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد نفسه محاصرا بثلاثة لاعبين عند استلام الكرة في كل مرة.

وتركزت محاولات الاتحاد عند عبد الرزاق حمد الله الذي سدد كرة أبعدها محمد قعلول حارس الصفاقسي في الدقيقة 31.

وتأزم موقف الصفاقسي بعد تدخل علي على طارق حامد الذي خرج مصابا بسبب جرح في الوجه.

وفي البداية أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الصفاقسي، لكنه غير قراره إلى طرد بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وأبلغ عبد الله الحارثي طبيب الاتحاد شركة الرياضة السعودية خلال الاستراحة أن حامد نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للتأكد من سلامته.

وأهدر حمد الله فرصة أخرى للاتحاد حيث اكتفى بوضع الكرة بضربة رأس في يد قعلول في نهاية الشوط الأول.

وكثف الاتحاد محاولاته بعد الاستراحة وأنقذ دفاع الصفاقسي كرة من على خط المرمى من رومارينيو بعد تمريرة من بنزيمة.

وسدد إيجور كورونادو كرة رائعة من مدى بعيد لكن قعلول أبعدها بصعوبة في الدقيقة 49.

واستخرج بنزيما من مخزون خبرته الكبيرة في أوروبا عندما استغل تأخر دفاع الصفاقسي في محاصرته عند استلامه تمريرة من حمد الله ليسدد الكرة سريعا وتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

ومرر جواو فيليبي كرة رائعة إلى رومارينيو الذي سددها لتصطدم بالقائم البعيد وينجو الصفاقسي من هدف آخر قبل عشر دقائق من النهاية.

وتلقى الصفاقسي ضربة أخرى بطرد كونتي لحصوله على الإنذار الثاني.

وكاد الاتحاد أن يدفع ثمن خطأ حارسه مارسيلو جروهي بعد تعامله السيء مع تمريرة عرضية كان يمكن أن تستقر في شباكه.

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