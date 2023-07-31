مايلي هداف يانج أفريكانز ينتقل إلى بيراميدز

المصدر: رويترز

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أعلن بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الكونغولي فيستون مايلي أمس الأحد.

وقال بيراميدز في حسابه على فيسبوك "الفهد الكونغولي فيستون يصل إلى القاهرة أخيرا. مرحبا بمهاجمنا الجديد مايلي".

ونشر بيراميدز عدة صور للمهاجم الكونغولي وهداف يانج أفريكانز التنزاني البالغ عمره 29 عاما لكن دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ويدعم بيراميدز صفوفه بقوة في فترة الانتقالات الجارية، وقبل المشاركة لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

ولا يزال بيراميدز يبحث عن لقبه الأول، بعدما خسر هذا الموسم في نهائي كأس مصر وكأس السوبر المحلية أمام الأهلي، واحتل المركز الثاني في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويحمل مايلي خبرة كبيرة في أفريقيا ونال لقب هداف كأس الكونفدرالية وساهم في وصول يانج أفريكانز إلى نهائي المسابقة.

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