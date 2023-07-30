هدف قاتل يهدي السد الفوز على الهلال بالبطولة العربية

المصدر: رويترز

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أحرز البديل جونزالو بلاتا هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي السد القطري فوزا مثيرا 3-2 على الهلال السعودي، في قمة خليجية قوية بين فريقين يشتهر كل منهما باسم "الزعيم" ضمن الجولة الثانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم البرازيلي ميشيل بهدف للهلال في الدقيقة العاشرة، وأدرك السد التعادل بواسطة بغداد بونجاح في الدقيقة 40.

ومنح طارق سلمان التقدم للفريق القطري بعد الاستراحة بست دقائق، قبل أن يتعادل سالم الدوسري للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل بلاتا، المنضم للسد قبل أسبوع واحد، هدف الانتصار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة بونجاح، ليتسبب في صدمة لصاحب الأرض.

وأصبح رصيد السد أربع نقاط وقفز إلى صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن أهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي بعد تعادلهما 1-1 اليوم أيضا، بينما يتذيل الهلال المجموعة وله نقطة وحيدة.

وفي الجولة الثالثة يوم الأربعاء، سيصطدم الهلال بالوداد، فيما يلعب السد مع أهلي طرابلس، وستكون كل الخيارات مفتوحة أمام التأهل.

الهلال يتقدم والسد ينتفض

بدأ الهلال المباراة بشكل أفضل واستغل ميشيل تمريرة أرضية متقنة من زميله روبن نيفيز، المنضم في صفقة ضخمة هذا الصيف من الدوري الإنجليزي، وحول الكرة بلمسة ذكية إلى داخل الشباك.

واقترب المدافع كاليدو كوليبالي من إضافة الهدف الثاني للهلال بضربة رأس لكن بوعلام خوخي لاعب السد أبعد المحاولة في الدقيقة 36.

وأهدر الدوسري فرصة خطيرة من مدى قريب بعد دقيقتين وأطاح بالكرة عاليا، لكن الهلال دفع الثمن غاليا عندما سجل السد.

وسدد أكرم عفيف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وردها الحارس عبد الله المعيوف نحو علي أسد خارج المنطقة، ليرسل لاعب السد كرة عرضية متقنة حولها بونجاح بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وفي بداية الشوط الثاني، نفذ عفيف ركلة ركنية قابلها ماتيوس أوريبي بضربة رأس ووصلت إلى سلمان الذي حولها بلمسة ضعيفة برأسه إلى داخل شباك الحارس المعيوف الذي تأخر في التقدم عن مرماه.

وحاول الهلال العودة سريعا وسقط ميشيل أرضا بعد كرة مشتركة مع مصعب محمد لاعب السد، وأشار الحكم في البداية باستمرار اللعب.

لكن بعد مراجعة الإعادة في شاشة حكم الفيديو المساعد، احتسب ركلة جزاء، ونفذ الدوسري الركلة بنجاح داخل الشباك.

ووسط محاولات الفريقين لانتزاع الفوز، أرسل عفيف كرة عالية من الجانب الأيسر قابلها بونجاح ومهدها لزميله بلاتا ليطلق تسديدة قوية داخل الشباك ويضع الهلال في مأزق الخروج المبكر المحتمل.

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