الأهلي المصري يعلن رحيل الحارس لطفي والمهاجم حسين

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رحيل حارس مرماه علي لطفي والمهاجم شادي حسين أمس السبت.

وقالت تقارير إعلامية إن حسين والحارس البالغ عمره 33 عاما سينضمان إلى نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وكتب الأهلي في حسابه في فيسبوك مع نشر صورة لحارس المرمى "علي لطفي قدم نموذجا رائعا في الإخلاص والالتزام والاحترام".

وكان الظهور للطفي، الذي انضم للأهلي قادما من إنبي في 2018، في التعادل بدون أهداف مع المصري البورسعيدي في ختام الدوري الأربعاء الماضي.

وانضم حسين إلى الأهلي مطلع الموسم المنصرم قادما من سيراميكا كليوباترا وأحرز هدفا واحدا.

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