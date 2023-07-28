بنزيما‭ ‬يبدع في ظهوره الأول مع الاتحاد وتعثر الهلال والوداد

المصدر: رويترز

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سجل كريم بنزيما هدفا رائعا وصنع آخر في مباراته الأولى مع الاتحاد ليقود بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي بينما سقط الهلال في فخ التعادل مع أهلي طرابلس في افتتاح دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم في الطائف أمس الخميس.

وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمد الله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.

كان الترجي البادئ بالتسجيل في شوط أول سريع بتسديدة رائعة من أسامة بوقرة في الدقيقة 26.

وتلاعب بنزيما بدفاع الفريق التونسي ثم مرر كرة متقنة حولها المغربي حمد الله هداف الدوري السعودي برأسه إلى الشباك ببراعة بعد تسع دقائق.

وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو خطورة الترجي في الشوط الثاني بتحكمه في خط الوسط بعد نزول نغولو كانتي.

وغادر بنزيما الملعب في الدقيقة 70 وسط تحية حارة من الجماهير.

وتصدر الاتحاد بذلك المجموعة الأولى بثلاث نقاط متساويا مع الشرطة العراقي الذي تغلب 1-صفر على الصفاقسي التونسي.

شكاوى من التحكيم وغضب المدربين

دفعت خسارة الصفاقسي مدربه المصري حسام البدري للاستقالة بعد أن اشتكى من التحكيم عقب طرد لاعبه أحمد العجال مبكرا في الشوط الثاني.

وسجل علاء عبد الزهرة هدف فوز الشرطة من ركلة جزاء بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 63 بعد لمسة يد على العجال الذي تلقى الانذار الثاني.

وألغي هدف للصفاقسي في الشوط الأول عبر محمد السائحي للتسلل.

كما انتقد الوداد المغربي في بيان لاذع الحكم المصري محمود البنا عقب تعادله بعشرة لاعبين أمام السد القطري دون أهداف في المجموعة الثانية.

وتعرض قائد الوداد يحيى جبران للطرد في الدقيقة 36 بعد تدخل ضد بيدرو ميغيل، وهو ما أزعج النادي المغربي.

وقال الوداد في بيان فور انتهاء اللقاء "بخصوص المهزلة التحكيمية في مباراة السد القطري، يستنكر نادي الوداد أداء طاقم التحكيم".

وأضاف "يسجل النادي أنه حل بالديار السعودية للمشاركة في مسابقة يجب أن يطبعها التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، وليس أن تنتهك حرية اللعبة من طرف الحكم المصري البنا".

وفرض أهلي طرابلس الليبي التعادل على الهلال الذي غابت أنيابه الهجومية بعد استغناء وصيف بطل آسيا عن خدمات أوديون إيغالو وموسى ماريغا.

وشارك الوافدان الجديدان للهلال لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز ومدافع السنغال كاليدو كوليبالي في القائمة الأساسية، بينما جلس لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والمهاجم مالكوم في المدرجات.

وقال جورجي جيسوس مدرب الهلال "هذه أول مباراة لنا بالموسم ولا يزال الفريق بعيدا عن المستوى المطلوب فنيا وبدنيا، لكن أمامنا الوقت لتجهيز الفريق للموسم الطويل".

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم الذي بدأ فترته الثانية مع الهلال "التشكيلة لم تكتمل، وبعد مالكوم ننتظر وصول مهاجم في الأيام المقبلة".

وغادر طارق جراية مدرب أهلي طرابلس المؤتمر الصحفي غاضبا بعد وقت قصير بداعي عدم احترام فريقه من الصحفيين وعدم السماح لناديه بتسجيل لاعبين جدد.

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