استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي

المصدر: رويترز

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أعلن الصفاقسي التونسي أمس الخميس استقالة المدرب المصري حسام البدري بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الشرطة العراقي في مستهل مشواره بالبطولة العربية لكرة القدم المقامة في السعودية.

وقال الصفاقسي إن البدري "وجه الشكر لمجلس الإدارة وقام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

وأضاف في بيان "نتقدم للبدري بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

وسجل علاء عبد الزهرة هدفا من ركلة جزاء ليقود الشرطة العراقي للفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من الصفاقسي أمس الخميس.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألمح المدرب حسام البدري إلى رغبته في العودة للدوري المصري بعد قيادة الصفاقسي للتأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية.

وتحدثت تقارير عن وجود خلافات بين البدري ومجلس الإدارة.

وقال البدري في تصريحات لمحطة (أون تايم سبورتس) وقتها "أكن الاحترام للصفاقسي لكن هناك اختلافات في كثير من الأمور".

وأضاف "واجهنا صعوبات في إعادة هيكلة الفريق حتى أصبحنا نحقق نتائج جيدة وفزنا على معظم الفرق الكبرى في الدوري.

"تحدثت مع الإدارة عن تنفيذ وعود تدعيم التشكيلة بصفقات قبل البطولة العربية، لكن دور المجموعات سينطلق يوم 27.

"تلقيت عروضا من مصر ولدي رغبة في العودة للدوري المصري لكن تركيزي حاليا مع الصفاقسي، بعد الثالث من أغسطس (مع انتهاء البطولة العربية) غالبا سأعود لمصر".

وحقق البدري (63 عاما) أكبر نجاحاته مع الأهلي إذ فاز معه بالدوري المصري ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا في 2012 خلال ثلاث فترات.

وأقيل من تدريب منتخب مصر في 2021 بعد تعرضه لانتقادات لتواضع الأداء رغم أنه لم يخسر أي مباراة منذ تولي المنصب في 2019.

وكانت تجربته السابقة مع وفاق سطيف الجزائري لكنه رحل بسبب معاناة مالية للنادي في نوفمبر الماضي.

ودرب أيضا المريخ السوداني وقاده لإحراز لقب الدوري المحلي في 2011 كما قاد أهلي طرابلس الليبي في 2013.

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