قذيفة بنزيما تكمل انتفاضة الاتحاد أمام الترجي بالبطولة العربية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل كريم بنزيما هدفا رائعا وصنع آخر في مباراته الأولى مع الاتحاد ليقود بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم أمس الخميس.

وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمد الله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.

كان الترجي البادئ بالتسجيل في شوط أول سريع بتسديدة رائعة من أسامة بوقرة في الدقيقة 26 بعد اختراق من اليمين من النيجيري أنايو إيوالا.

وتلاعب بنزيما بدفاع الترجي ثم مرر كرة متقنة حولها حمد الله برأسه إلى الشباك ببراعة بعد تسع دقائق.

قذيفة بنزيما تكمل انتفاضة الاتحاد أمام الترجي بالبطولة العربيةhttps://t.co/gRKejvoJPv#البيان_الرياضي pic.twitter.com/gybqmX4tcf — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 27, 2023

وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو خطورة الترجي في الشوط الثاني عقب تحكمه في خط الوسط بنزول نغولو كانتي.

وغادر بنزيما الملعب في الدقيقة 70 وسط تحية حارة من الجماهير في الطائف.

ويتصدر الاتحاد بذلك المجموعة الأولى بثلاث نقاط متساويا مع الشرطة العراقي الذي تغلب 1-صفر على الصفاقسي التونسي أمس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز