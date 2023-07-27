بعشرة لاعبين..الوداد يتعادل مع السد في كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: رويترز

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تعادل الوداد المغربي دون أهداف مع السد القطري في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس رغم طرد القائد يحيى جبران في الشوط الأول.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة قبل مواجهة الهلال السعودي مع أهلي بني غازي الليبي في وقت لاحق اليوم.

وأهدر الوداد فرصة للتسجيل بعد مرور 30 دقيقة بعدما أخطأ طارق سلمان مدافع السد في تمرير الكرة للحارس سعد الشيب لتصل إلى مهاجم الوداد منتصر لحتيمي ليمرر إلى هشام بوسفيان الخالي من الرقابة لكنه فشل في استقبال الكرة داخل منطقة الجزاء ليبعدها الدفاع.

وتلقى الوداد ضربة قوية بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه القائد جبران عقب تدخله بقوة على بيدرو ميجيل في الدقيقة 36.

وكاد ماتيوس أوريبي أن يمنح التقدم للسد بعد 11 دقيقة من الاستراحة لكن تسديدته من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من بيدرو اصطدمت بالقائم الأيمن.

وحاول مهاجم السد بغداد بونجاح في الدقيقة 62 وسدد من مدى بعيد لكنها افتقر للدقة.

وتدخل حكم الفيديو المساعد قبل 17 دقيقة من النهاية بعد تدخل قوي من أوريبي تجاه عبد الله حيمود لاعب الوداد، لكن حكم اللقاء اكتفى بالبطاقة الصفراء بعد المراجعة.

وأبعد أمين أبو الفتح مدافع الوداد ضربة رأس من أوريبي من مدى قريب قبل لحظات من النهاية.

وأهدر بولي سامبو مهاجم الوداد انفرادا بالمرمى بعدما راوغ الحارس الشيب خارج منطقة الجزاء لكنه سدد أعلى العارضة بعد ضغط من بيدرو.

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