الاتفاق السعودي يضم المهاجم الفرنسي ديمبلي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي أمس الأربعاء.

وبث الاتفاق في حسابه في منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر مقطع فيديو استعرض فيه الدول التي لعب فيها ديمبلي وكتب فيه عبارتي "مرحبا بك فارس جديد في الاتفاق"، و"مرحبا بك في المملكة العربية السعودية".

وانضم ديمبلي، البالغ عمره 27 عاما، للاتفاق في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون. وسجل 56 هدفا خلال 129 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وبدأ المهاجم، الذي لعب لمنتخبات الشباب في فرنسا، مسيرته في فرق الناشئين في باريس سان جيرمان الفرنسي قبل الانتقال إلى فولهام الإنجليزي كما لعب في صفوف سيلتيك الاسكتلندي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان فريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أعلن أمس تعاقده مع المدافع الاسكتلندي جاك هندري من كلوب بروج البلجيكي.

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